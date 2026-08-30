Schwimmwesten und vier Sicherheitsboote im Einsatz

Bei gutem Wind und strahlendem Sonnenschein ging die „Around Alone“ Regatte am Attersee über die Bühne. Dabei muss ein einziger Segler ein Boot steuern, das normal für mehrere Personen zugelassen ist. Daher ist auch der Sicherheitsaspekt besonders wichtig.
Sonnenschein und zu Beginn eine steife Brise aus dem Süden. Das waren die Zutaten der „Alone Around Attersee“ Regatta, bei der ein Segler ein Kielboot, das für eine Besatzung von zwei oder mehreren Personen gemacht ist, steuert. „Die Herausforderung dabei ist, dass du viel schneller und taktischer handeln musst“, kennt Wettkampfleiter Gert Schmidleitnter die Herausforderungen beim Duell See gegen Segler, das bei der diesjährigen Ausgabe 45 Starter anlockte und sich am Ende Michael Waldburger als Sieger behaupten konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.