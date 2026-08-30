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Bei Einhandregatta

Schwimmwesten und vier Sicherheitsboote im Einsatz

Sport-Mix
30.08.2026 19:31
40 Segler wagten sich bei der Einhand-Regatta am Attersee
40 Segler wagten sich bei der Einhand-Regatta am Attersee(Bild: SportConsult)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Bei gutem Wind und strahlendem Sonnenschein ging die „Around Alone“ Regatte am Attersee über die Bühne. Dabei muss ein einziger Segler ein Boot steuern, das normal für mehrere Personen zugelassen ist. Daher ist auch der Sicherheitsaspekt besonders wichtig.

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Sonnenschein und zu Beginn eine steife Brise aus dem Süden. Das waren die Zutaten der „Alone Around Attersee“ Regatta, bei der ein Segler ein Kielboot, das für eine Besatzung von zwei oder mehreren Personen gemacht ist, steuert. „Die Herausforderung dabei ist, dass du viel schneller und taktischer handeln musst“, kennt Wettkampfleiter Gert Schmidleitnter die Herausforderungen beim Duell See gegen Segler, das bei der diesjährigen Ausgabe 45 Starter anlockte und sich am Ende Michael Waldburger als Sieger behaupten konnte.

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