Schwimmwesten und vier Sicherheitsboote im Einsatz

Sonnenschein und zu Beginn eine steife Brise aus dem Süden. Das waren die Zutaten der „Alone Around Attersee“ Regatta, bei der ein Segler ein Kielboot, das für eine Besatzung von zwei oder mehreren Personen gemacht ist, steuert. „Die Herausforderung dabei ist, dass du viel schneller und taktischer handeln musst“, kennt Wettkampfleiter Gert Schmidleitnter die Herausforderungen beim Duell See gegen Segler, das bei der diesjährigen Ausgabe 45 Starter anlockte und sich am Ende Michael Waldburger als Sieger behaupten konnte.