ÖFB-Star zum Nulltarif? „Keiner wird böse sein!“

Lang glänzt als Vollstrecker

Christoph Lang will seine Form nach acht Toren in den ersten sieben Pflichtspielen der Saison mitnehmen. „Ich spiele jetzt eine Station weiter vorne und fühle mich da auch wohl“, betonte der Offensivmann, den Kühbauer aus Personalnot zum Stürmer gemacht hat. „Er hat das annehmen müssen, was wir ihm anbieten“, sagte der Trainer über den 24-Jährigen, der sich lange in der Reservistenrolle befunden hatte. „Er hat in seinem Kopf den Schalter gefunden, dass er nicht nur in den Räumen dahinter spielen kann, sondern auch in der Spitze.“