„Wir wollen 2027 noch eins drauflegen“

Sechs Top-Acts und beste Stimmung an beiden Tagen des MusikfestiWels. Am Freitag und Samstag verwandelte das von der „Krone“ präsentierte Festival die Innenstadt in eine große Open-Air-Bühne. Zum ersten Mal wurde der Stadtplatz zur Konzertzentrale – und erstmals standen statt Tribute-Bands aktuelle Chartstürmer auf dem Programm.
Den Auftakt machten am Freitag HE/RO, Thorsteinn Einarsson und Neiyla. Am Samstag legten Alle Achtung, AVEC und Julian Le Play nach. Auch beim Termin wagten die Veranstalter einen neuen Schritt: Statt im Juli ging das MusikfestiWels heuer Ende August über die Bühne. Ein Experiment, das gelungen ist.
„Diesen Termin werden wir beibehalten“, blickt Stadtmarketing-Chef und Festival-Organisator Peter Jungreithmair bereits auf die nächste Ausgabe. Stadtchef Andreas Rabl hat viel vor: „Wir wollen noch eins drauflegen und noch internationaler werden.“ Das MusikfestiWels habe sich längst über die Grenzen der Region hinaus einen Namen gemacht.
Wie sehr Oberösterreich bei den Acts punktet, schilderten etwa HE/RO: „Wenn wir in Österreich spielen, schauen wir, dass wir immer schon einen Tag vorher anreisen, weil die Landschaft sensationell ist.“
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