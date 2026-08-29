„Wir wollen 2027 noch eins drauflegen“

Sechs Top-Acts und beste Stimmung an beiden Tagen des MusikfestiWels. Am Freitag und Samstag verwandelte das von der „Krone“ präsentierte Festival die Innenstadt in eine große Open-Air-Bühne. Zum ersten Mal wurde der Stadtplatz zur Konzertzentrale – und erstmals standen statt Tribute-Bands aktuelle Chartstürmer auf dem Programm.