Biker wollte Auto ausweichen und überschlug sich

Gründlich schief ging das Überholmanövers eines Motorradfahrers (41) in Ebensee: Als er einen ihm zu langsam fahrenden Wagen überholen wollte, merkte er zu spät, dass dieser am Abbiegen war. Bei seinem Ausweichversuch überschlug er sich mit seiner Maschine.
Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte seinen Pkw auf der B145 von Gmunden kommend in Richtung Bad Ischl. Hinter ihm fuhr ein 41-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden. Als der 34-Jährige nach links auf den Beschleunigungsstreifen abbiegen wollte, setzte der 41-Jährige aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Autos zum Überholen an.
Alko-Tests waren negativ
Der Motorradlenker bemerkte den Abbiegevorgang erst auf Höhe des Wagens und wich nach links auf eine Grünfläche aus. Dabei überschlug sich das Motorrad und kam dort zum Liegen. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die weiteren drei Insassen des Autos (34, 6 und 3 Jahre alt) blieben unverletzt. Bei beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.
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