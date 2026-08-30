Biker wollte Auto ausweichen und überschlug sich

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte seinen Pkw auf der B145 von Gmunden kommend in Richtung Bad Ischl. Hinter ihm fuhr ein 41-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden. Als der 34-Jährige nach links auf den Beschleunigungsstreifen abbiegen wollte, setzte der 41-Jährige aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Autos zum Überholen an.



Alko-Tests waren negativ

Der Motorradlenker bemerkte den Abbiegevorgang erst auf Höhe des Wagens und wich nach links auf eine Grünfläche aus. Dabei überschlug sich das Motorrad und kam dort zum Liegen. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die weiteren drei Insassen des Autos (34, 6 und 3 Jahre alt) blieben unverletzt. Bei beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.