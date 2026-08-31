84-Jähriger Radfahrer überschlug sich in Wiese

Der 84-Jährige aus Neukirchen an der Vöckla fuhr am Sonntag gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Güterweg Oberegg in Richtung Redleiten. Auf der abschüssigen Straße dürfte er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit sein Fahrrad zu stark abgebremst haben, kam rechts von der Straße ab und machte einen Überschlag in die angrenzende Wiese.