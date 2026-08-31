84-Jähriger Radfahrer überschlug sich in Wiese

Ein 84-Jähriger aus Neukirchen an der Vöckla verbremste sich bei der Fahrt mit seinem Fahrrad auf abschüssiger Strecke in Redleiten so sehr, dass sich der Senior in eine angrenzende Wiese überschlug. Er kam verletzt ins Vöcklabrucker Krankenhaus.
Der 84-Jährige aus Neukirchen an der Vöckla fuhr am Sonntag gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Güterweg Oberegg in Richtung Redleiten. Auf der abschüssigen Straße dürfte er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit sein Fahrrad zu stark abgebremst haben, kam rechts von der Straße ab und machte einen Überschlag in die angrenzende Wiese.
Er konnte nicht mehr aufstehen
Aufgrund starker Rückenschmerzen konnte er nicht mehr selbstständig aufstehen und musste auf den nächsten vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer warten, bis er Hilfe bekam. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.