Den falschen Häftling freilassen kostet 6000 Euro

Die „Krone“ berichtete: Im September 2025 hatte der Beamte im Polizeianhaltezentrum in Linz aufgrund einer Namensgleichheit den falschen Häftling entlassen. Er hatte nur Vor- und Nachname verglichen, die bei den beiden Insassen gleich waren. Das unterschiedliche Geburtsdatum war ihm nicht aufgefallen.

Disziplinarverfahren eingeleitet

Gegen den Polizisten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dabei stellte sich heraus, dass es „Inspektor Schlamphans“ es auch mit den Vorschriften nicht so genau nahm. Er hatte zweimal ohne dienstlichen Grund Kennzeichenabfragen durchgeführt. Das war im Behördensystem sichtbar.