Was die Vorarlberger zu Bahnfahrern macht

Beim VCÖ-Bahntest gaben 61 Prozent der Vorarlberger Fahrgäste an, dass sie heute Strecken mit der Bahn fahren, die sie früher mit dem Auto zurückgelegt haben. Ein Drittel davon hat sogar einen Gutteil der Autofahrten auf die Bahn verlagert. Der Erwerb eines Klimatickets wurde am häufigsten, nämlich von 72 Prozent, als wichtigster Grund für den Umstieg vom Auto auf die Bahn genannt. 49 Prozent sagten, dass die nutzbare Reisezeit beim Bahnfahren ein entscheidender Benefit war, für 48 Prozent spielten die gestiegenen Kosten für das Autofahren eine Rolle, für 41 Prozent Verbesserungen beim Bahnangebot, für 38 Prozent der Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Ausbildungsortes.