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250.000 Euro Schulden

Bregenz Feinkostgeschäft schlittert in Pleite

Wirtschaft
28.08.2026 15:45
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das Landesgericht Feldkirch hat ein Konkursverfahren über die „MG Feinkost Handels GmbH“ in Bregenz eröffnet. Das Unternehmen betrieb in der Kornmarktstraße ein Delikatessengeschäft samt Gastronomie.

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Das Unternehmen handelte mit Feinkostartikeln, Lebensmitteln und Getränken sowie mit weiteren Waren aller Art. Vom Konkurs betroffen sind insgesamt sechs Dienstnehmer, die Höhe er Gläubigerforderungen beläuft sich aktuell auf rund 250.000 Euro.  

Schon einmal insolvent
Die genauen Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz sind noch nicht bekannt. Bereits im Jahr 2019 war über das Vermögen desselben Unternehmens, das damals unter dem Namen „Buongustaio“ in der Bregenzer Anton-Schneider-Straße firmierte, ein Insolvenzverfahren eröffnet worden – dieses wurde nach erfolgreichem Abschluss des Sanierungsplanes beendet. Wichtig: An der alten Adresse gibt es immer noch ein Lokal gleichen Namens, welches aber mit dem Konkurs nichts zu tun hat.

Weiterführung ungewiss
Gemäß den vorliegenden Unterlagen verfügt das Unternehmen über Kundenforderungen, Warenbestände, Geschäftsausstattung und sonstiges betriebliches Anlagevermögen. Die tatsächlichen Vermögensverhältnisse werden nun vom Masseverwalter, dem Bregenzer Anwalt Rupert Manhart, im Zuge des Verfahrens zu eruieren sein. Bislang wurde kein Antrag auf eine Entschuldung eingereicht, eine Weiterführung des Betriebes ist also völlig ungewiss. Sollte die Schuldnerin keinen Entschuldungsantrag einbringen, hat die Insolvenzverwaltung das vorhandene Vermögen bestmöglich zu verwerten. 

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