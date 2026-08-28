Bregenz Feinkostgeschäft schlittert in Pleite

Schon einmal insolvent

Die genauen Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz sind noch nicht bekannt. Bereits im Jahr 2019 war über das Vermögen desselben Unternehmens, das damals unter dem Namen „Buongustaio“ in der Bregenzer Anton-Schneider-Straße firmierte, ein Insolvenzverfahren eröffnet worden – dieses wurde nach erfolgreichem Abschluss des Sanierungsplanes beendet. Wichtig: An der alten Adresse gibt es immer noch ein Lokal gleichen Namens, welches aber mit dem Konkurs nichts zu tun hat.