Eine Zwangspause für den Altacher Abwehrchef

Ob mit oder ohne Zech: „Wir fahren nicht nach Linz, um der Mannschaft zum Einzug in die Ligaphase der Champions League zu gratulieren“, stellt Trainer Zaric klar, „wir haben in den letzten Auswärtsspielen ein gute und kompakte Vorstellungen abgeliefert, uns aber nicht mit Punkten belohnt. Wenn wir diese Leistung wieder auf den Platz bringen, können wir auch in Linz bestehen. Aber wir müssten eben Tore schießen.“