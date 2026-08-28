Abschluss der Schubertiade in Schwarzenberg

Am Montag und am Mittwoch präsentierten sich renommierte Solisten, die sich zum gemeinsamen Muszieren im Rahmen der Schubertiade Schwarzenberg zusammenfanden. Beim Kammermusikkonzert am Montag waren es die Geigerin Veronika Eberle sowie Julia Hagen, Violoncello, und Lukas Sternath am Klavier. Das späte Trio Opus 101 von Johannes Brahms und das frühe Trio Opus 6 von Dmitri Schostakowitsch standen dem lichtvollen Trio in Es-Dur von Franz Schubert gegenüber. Am überzeugendsten gelang das Werk Schostakowitschs in seiner herben Tonsprache, während gerade bei Schubert der Zauber dieses vielgeliebten Stücks sich nur in Momenten einstellen wollte. Die Damen an den Streichinstrumenten trafen diesen achtsamen Ton eher, jedoch war Lukas Sternath am Klavier vielfach zu laut und legte beim so lieblichen Andante con moto ein recht zügiges Tempo vor.