Pfarrer mit Schneebesen rührt in der „Caritas“ um

Der burgenländische Pfarrer Norbert Filipitsch ist ein umtriebiger Geistlicher. Er kann Chemie und Kochen, Theologie und YouTube. Ab 1. September schupft er auch die Dompfarre in Eisenstadt und die Caritas. Porträt eines Kirchenmannes mit ungewöhnlichem Lebenslauf und bemerkenswerter Begabung.
Wenn Norbert Filipitsch (53) über Kirche spricht, muss es nicht immer von der Kanzel sein. Manchmal reicht auch ein Kochtopf. Der gebürtige Eisenstädter hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Nach der Matura studierte er in Wien Chemie, Mathematik, Physik und Biochemie. Dann kam die Theologie dazu. 1998 wurde er zum Priester geweiht, später folgte ein Studium der „Kommunikativen Theologie“ in Innsbruck.
Seither hat Filipitsch in mehreren burgenländischen Pfarren gearbeitet, war Dechant, Pfarrer und Seelsorgeraumleiter. Zuletzt stand er in Pinkafeld an der Spitze der Stadtpfarre. Parallel engagierte er sich als burgenländischer Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke Missio. Jetzt kehrt er nach Eisenstadt zurück – und übernimmt mit 1. September gleich eine doppelte Großbaustelle: Dompfarre und Caritas. Doch wer ihn auf die Rolle des Kirchenmannes reduziert, hat etwas Entscheidendes übersehen.
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