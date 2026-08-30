Pfarrer mit Schneebesen rührt in der „Caritas“ um

Wenn Norbert Filipitsch (53) über Kirche spricht, muss es nicht immer von der Kanzel sein. Manchmal reicht auch ein Kochtopf. Der gebürtige Eisenstädter hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Nach der Matura studierte er in Wien Chemie, Mathematik, Physik und Biochemie. Dann kam die Theologie dazu. 1998 wurde er zum Priester geweiht, später folgte ein Studium der „Kommunikativen Theologie“ in Innsbruck.