„Schweigen der FPÖ zu den Identitären ist zu laut“

Die steirische ÖVP-Chefin Manuela Khom ist nicht zuletzt durch schwache Umfrage-Werte in die Kritik geraten. Im „Krone“-Interview spricht sie über den Umgang des blauen Koalitionspartners mit dem äußersten rechten Rand, ihre Verwunderung über den Bundeskanzler und darüber, wie sie der Unruhe in ihrer Partei begegnet.
„Krone“: Der heurige Sommer war und ist wirklich heiß – wo holt sich Manuela Khom die notwendige Abkühlung?
Manuela Khom: Natürlich daheim. Gott sei Dank ist in Murau das Wetter noch ein anderes, da ist es vor allem in der Nacht noch richtig kühl.
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