„Schweigen der FPÖ zu den Identitären ist zu laut“

Die steirische ÖVP-Chefin Manuela Khom ist nicht zuletzt durch schwache Umfrage-Werte in die Kritik geraten. Im „Krone“-Interview spricht sie über den Umgang des blauen Koalitionspartners mit dem äußersten rechten Rand, ihre Verwunderung über den Bundeskanzler und darüber, wie sie der Unruhe in ihrer Partei begegnet.