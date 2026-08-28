Vom „Erlebnisberg“ ins versteckte, stille Rellstal

Weidenröschen wachsen an Wegrändern, auf Wiesen und Böschungen, in lichten Wäldern und auf Waldlichtungen – und sind auch in den Bergen bis in höhere Lagen anzutreffen. In Vorarlberg kommen mehrere Vertreter der Gattung vor, darunter etwa das Zottige Weidenröschen, das Kleinblütige Weidenröschen und das Berg-Weidenröschen. Sie ähneln einander, unterscheiden sich aber unter anderem in Wuchsform, Behaarung, Blütengröße und Standort. Eine sichere Bestimmung ist nicht immer auf den ersten Blick möglich. Charakteristisch für viele Weidenröschen sind die vierzähligen Blüten und die langen, schmalen Blätter. Nach der Blüte entwickeln sich auffallend lange Fruchtkapseln. Wenn diese aufplatzen, werden zahlreiche winzige Samen freigesetzt, die mit einem seidigen Haarschopf versehen sind. Der Wind kann sie über beträchtliche Entfernungen tragen. So gelangen Weidenröschen schnell auf neue, offene Flächen. Nach Kahlschlägen, auf Schutthalden oder an frisch aufgerissenen Böden können sie innerhalb kurzer Zeit ganze Bestände bilden. Gleichzeitig sind ihre Blüten eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Insekten, insbesondere für Wildbienen und andere Arten.