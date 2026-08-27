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Freundin erfroren

So will Verteidiger Großglockner-Urteil anfechten

Salzburg
27.08.2026 13:01
Ein Bild der Webcam als Symbol der Bergragödie: Der Lichtpunkt zeigt, wo das Paar in der Nacht ...
Ein Bild der Webcam als Symbol der Bergragödie: Der Lichtpunkt zeigt, wo das Paar in der Nacht am Großglockner in Eiseskälte verharrte.(Bild: foto-webcam.eu/Adlersruhe, Krone KREATIV)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Der Erfrierungstod von Kerstin G. am höchsten Berg Österreichs ging um die Welt. Ihr damaliger Freund, Thomas P. (36), wurde im Februar in Innsbruck der grob fahrlässigen Tötung für schuldig erklärt. Nicht rechtskräftig, weil Verteidiger und Ankläger Berufung anmeldeten. Seine Argumente hat der Salzburger Anwalt jetzt schriftlich ausgeführt. 

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Vor einem halben Jahr hat das Urteil zum Großglockner-Drama im Innsbrucker Landesgericht Schlagzeilen gemacht – und das weltweit. Richter Norbert Hofer sprach den Salzburger Bergsteiger Thomas P. (36) der grob fahrlässigen Tötung schuldig. Laut Anklage hatte P. seine damalige Freundin Kerstin G. (33) in der Nacht auf den 19. Jänner 2025 am 3798 Meter hohen Großglockner nach einer 18-stündigen Tour zurückgelassen – bei Sturm und Eiseskälte. Die Salzburgerin erfror.

Bewährungs- und Geldstrafe
P. erhielt nicht rechtskräftig fünf Monate Haft auf Bewährung und eine unbedingte 9600 Euro Geldstrafe. Verteidiger Kurt Jelinek kündigte sofort alle Rechtsmittel dagegen an – auch der Ankläger berief. Mitte Juni hatte Richter Hofer das Urteil ausgefertigt. Ab diesem Zeitpunkt begann die Frist für Verteidigung und Staatsanwaltschaft ihre Berufungsargumente schriftlich zusammenzufassen.

Jetzt, am Donnerstag, hat Jelinek seine rechtlichen Ausführungen an das Oberlandesgericht geschickt.

Zitat Icon

Wir haben unsere Argumente dargelegt und warten jetzt auf die Entscheidung des Oberlandesgerichtes. 

Kurt Jelinek, Verteidiger von Thomas P. 

Bild: Andreas Tröster

Nun hat die Staatsanwaltschaft eine vierwöchige Frist, um auf die Argumente der Verteidigung zu reagieren. Danach wandert der Akt zur nächst-höheren Instanz, dem Oberlandesgericht Innsbruck, wo ein Drei-Richter-Senat über etwaige Rechtsfehler hinsichtlich des Verfahrens (Stichwort Nichtigkeit), den Schuldspruch und die Strafhöhe entscheidet. Jelinek: „Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Oberlandesgerichtes.“

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