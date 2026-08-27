So will Verteidiger Großglockner-Urteil anfechten

Vor einem halben Jahr hat das Urteil zum Großglockner-Drama im Innsbrucker Landesgericht Schlagzeilen gemacht – und das weltweit. Richter Norbert Hofer sprach den Salzburger Bergsteiger Thomas P. (36) der grob fahrlässigen Tötung schuldig. Laut Anklage hatte P. seine damalige Freundin Kerstin G. (33) in der Nacht auf den 19. Jänner 2025 am 3798 Meter hohen Großglockner nach einer 18-stündigen Tour zurückgelassen – bei Sturm und Eiseskälte. Die Salzburgerin erfror.