Bullen-Fans müssen erst noch überzeugt werden

Für das Spiel am Donnerstag (19, live auf ServusTV) kommen potenzielle Neuzugänge ohnehin nicht in Frage. Nach dem 1:0 in Schweden soll auch ohne diese der Einzug in die Ligaphase der Europa League sichergestellt werden. Die Chancen der Bullen stehen gut, wie auch ein Blick in Richtung Wettanbieter zeigt. Diese sehen Salzburg als glasklaren Favoriten, zumal die Röhl-Elf generell einen guten Saisonstart hingelegt hat.