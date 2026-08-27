Gasspeicher in Österreich zu zwei Dritteln befüllt

Durch US-Iran-Krieg gestiegener Gaspreis hemmte Befüllung

Fachleute führen den heuer etwas geringeren Füllstand verglichen zum Vorjahr auf die Gaspreise zurück, die just angestiegen sind, als die Zeit der Einspeicherung heuer begann. Grund dafür war der US-israelische Krieg mit dem Iran. Während Österreich dank der hohen Speicherkapazitäten trotzdem versorgungssicher ist, gab es in Deutschland zuletzt bereits den Aufruf der dortigen Bundesregierung an die Marktbeteiligten, die dort recht leeren Speicher rasch vor der kalten Jahreszeit aufzufüllen.