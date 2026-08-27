Heikle Molkerei-Fusion: Erste Hürde ist genommen

Wie Geschäftsführer Michael Riegler der „Krone“ bestätigt, finden in der nächsten Woche im Einzugsgebiet der Molkerei – von Semmering bis nach Tamsweg – Informationsveranstaltungen für die Genossenschaftsmitglieder statt. Unter diesen herrscht– trotz Aussicht auf ein etwas höheres Milchgeld – Verunsicherung, gerade weil Berglandmilch gemeinsam mit NÖM den österreichischen Markt dominiert. Können kleine, peripher gelegene Landwirte da noch als Lieferanten im Spiel bleiben? Vorerst wird beruhigt: Die Milch werde weiterhin abgeholt.