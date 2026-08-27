Horror in Nepal: Risiko für Gletscherfluten steigt

Indien, Pakistan, Peru und China exponiert

Eine 2023 in „Nature“ erschienene Studie kam zu dem Ergebnis, dass weltweit 15 Millionen Menschen den verheerenden Auswirkungen möglicher Gletscherfluten ausgesetzt sind. Die Bevölkerung in den asiatischen Hochgebirgen ist demnach am stärksten gefährdet und lebt im Durchschnitt am nächsten zu einem Gletschersee. Mehr als die Hälfte der weltweit exponierten Bevölkerung ist in nur vier Ländern zu finden – in Indien, Pakistan, Peru und China.