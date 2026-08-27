Raub in Brillen-Shop: Dieb (70) zog Klappmesser

Fünfer „wird wohl reichen“

Der Mitarbeiter wollte die Rechnung kassieren, als der 70-Jährige einen Fünf-Euro-Schein auf das Kassapult knallte und sagte: „Das wird wohl reichen!“, so die Polizei. Daraufhin wollte der Mann das Geschäft mit den Sonnenbrillen verlassen. Der Mitarbeiter hielt ihn fest, bis der ältere Mann drohte, sein Messer wieder hervorzuholen. So gelang ihm vorübergehend die Flucht.