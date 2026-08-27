Raub in Brillen-Shop: Dieb (70) zog Klappmesser

Die Polizei wurde gestern Vormittag aufgrund eines räuberischen Diebstahls in einem Optikerfachgeschäft in der Mariahilfer Straße alarmiert. Der 70-jährige Dieb zog plötzlich ein Messer – zudem hatte er Drogen im Gepäck.
Der Mann hatte sich zunächst von einer Mitarbeiterin die drei hochwertigen Sonnenbrillen zum Kauf zeigen lassen. Als diese die Brillen in Etuis packte, zog der Kunde plötzlich ein Klappmesser hervor, ohne die Angestellte damit zu bedrohen, erläuterte Polizeisprecherin Anna Gutt auf APA-Nachfrage.
Wollte über Messer „fachsimpeln“
Der Mann fachsimpelte lediglich über das Messer. Die Mitarbeiterin fühlte sich verständlicherweise dennoch unwohl bei der Situation und holte einen Kollegen hinzu.
Fünfer „wird wohl reichen“
Der Mitarbeiter wollte die Rechnung kassieren, als der 70-Jährige einen Fünf-Euro-Schein auf das Kassapult knallte und sagte: „Das wird wohl reichen!“, so die Polizei. Daraufhin wollte der Mann das Geschäft mit den Sonnenbrillen verlassen. Der Mitarbeiter hielt ihn fest, bis der ältere Mann drohte, sein Messer wieder hervorzuholen. So gelang ihm vorübergehend die Flucht.
Mann wurde nur wenige Meter vom Shop entfernt geschnappt
Polizisten trafen den 70-Jährigen jedoch nur rund 50 bis 60 Meter entfernt vom Tatort an. Der Deutsche ohne gemeldeten Wohnsitz in Österreich wurde nach der Festnahme über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.
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