US-Stromversorgung: Trump ruft den Notstand aus

Um die Stromversorgung in den USA abzusichern, hat Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Er begründet das mit einer „außergewöhnlichen Bedrohung“ durch im Ausland hergestellte Komponenten. Darüber könnten sich die Akteure Zugriff auf das Stromnetz verschaffen und die kritische Infrastruktur lahmlegen.
Das neue Dekret verbietet den Erwerb und Einbau bestimmter Teile, die im Ausland hergestellt wurden, einschließlich dazugehöriger Software und digitaler Funktionen, welche ein „unangemessenes“ Risiko für die nationale Sicherheit bergen könnten. Darüber hinaus sollen die bestehende Infrastruktur auf bereits eingebaute Komponenten überprüft und die Bedingungen für deren Weiterbetrieb geklärt werden.
In der Mitteilung verwies das Weiße Haus darauf, dass sowohl das rasante Wachstum in der heimischen KI-Industrie und ihrer Rechenzentren als auch die Rüstungsproduktion die USA von ausländischen Komponenten abhängiger machten. „Bestimmte“ ausländische Akteure würden zunehmend Schwachstellen im US-Stromnetz schaffen und ausnutzen. Gemeint sein dürften vor allem Hersteller aus China. Peking hoffe auf ein faires und diskriminierungsfreies Umfeld für Firmen aller Länder in den Vereinigten Staaten, sagte Chinas Außenamtssprecher Lin Jin am Donnerstag. Man habe es stets abgelehnt, das Konzept nationale Sicherheit zu verallgemeinern und Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken.
Erst Mitte des Monats hatten die USA neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland angekündigt. Die ab 3. September geltende Einfuhrabgabe dürfte ebenfalls vor allem chinesische Hersteller treffen, die derzeit den US-Markt dominieren. Auch diese Maßnahme hatte die US-Regierung mit der nationalen Sicherheit begründet.
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