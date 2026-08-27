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US-Stromversorgung: Trump ruft den Notstand aus

Außenpolitik
27.08.2026 13:23
US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand bei der Stromversorgung ausgerufen und das ...
US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand bei der Stromversorgung ausgerufen und das mit Komponenten aus dem Ausland begründet (Symbolbild).(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Um die Stromversorgung in den USA abzusichern, hat Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Er begründet das mit einer „außergewöhnlichen Bedrohung“ durch im Ausland hergestellte Komponenten. Darüber könnten sich die Akteure Zugriff auf das Stromnetz verschaffen und die kritische Infrastruktur lahmlegen.

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Das neue Dekret verbietet den Erwerb und Einbau bestimmter Teile, die im Ausland hergestellt wurden, einschließlich dazugehöriger Software und digitaler Funktionen, welche ein „unangemessenes“ Risiko für die nationale Sicherheit bergen könnten. Darüber hinaus sollen die bestehende Infrastruktur auf bereits eingebaute Komponenten überprüft und die Bedingungen für deren Weiterbetrieb geklärt werden.

In der Mitteilung verwies das Weiße Haus darauf, dass sowohl das rasante Wachstum in der heimischen KI-Industrie und ihrer Rechenzentren als auch die Rüstungsproduktion die USA von ausländischen Komponenten abhängiger machten. „Bestimmte“ ausländische Akteure würden zunehmend Schwachstellen im US-Stromnetz schaffen und ausnutzen. Gemeint sein dürften vor allem Hersteller aus China. Peking hoffe auf ein faires und diskriminierungsfreies Umfeld für Firmen aller Länder in den Vereinigten Staaten, sagte Chinas Außenamtssprecher Lin Jin am Donnerstag. Man habe es stets abgelehnt, das Konzept nationale Sicherheit zu verallgemeinern und Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken.

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