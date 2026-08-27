US-Stromversorgung: Trump ruft den Notstand aus

In der Mitteilung verwies das Weiße Haus darauf, dass sowohl das rasante Wachstum in der heimischen KI-Industrie und ihrer Rechenzentren als auch die Rüstungsproduktion die USA von ausländischen Komponenten abhängiger machten. „Bestimmte“ ausländische Akteure würden zunehmend Schwachstellen im US-Stromnetz schaffen und ausnutzen. Gemeint sein dürften vor allem Hersteller aus China. Peking hoffe auf ein faires und diskriminierungsfreies Umfeld für Firmen aller Länder in den Vereinigten Staaten, sagte Chinas Außenamtssprecher Lin Jin am Donnerstag. Man habe es stets abgelehnt, das Konzept nationale Sicherheit zu verallgemeinern und Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken.