Rucksack nach 63 Jahren wieder zurück bei Besitzer

Der Bayer konnte sich erfolgreich und nur leicht verletzt retten, anschließend stieg das Trio nach Längenfeld ab. Dort machte er bei der Polizei eine Meldung, weil seine Dokumente für die Heimreise im ewigen Eis lagen. Bis zum 17. Juli 2026 und dem Fund durch Bergführer Marco Span. Vergessen hatte er seine Utensilien bei dem Unfall seither nie. Die Familie scherzte immer wieder, dass es einmal auftauchen würde wie seinerzeit Ötzi.