„Linke Zecke“-Sager: Urteil gegen FPÖ bestätigt

Ursprünglich hätte FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen des Sagers persönlich verfolgt werden sollen. Der Nationalrat lehnte jedoch eine „Auslieferung“ des Obmanns ab. Daraufhin brachte die SPÖ eine Sachverhaltsdarstellung gegen den FPÖ-Klub als Medieninhaber es YouTube-Kanals ein. In erster Instanz am Wiener Straflandesgericht im vergangenen Jänner sah der Richter den Tatbestand der üblen Nachrede auch als erfüllt an und verhängte eine Geldstrafe von 5000 Euro.