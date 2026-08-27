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Ex-Austrianer Dominik Fitz: Comeback in Österreich

Bundesliga
27.08.2026 12:32
Zurück in Österreich: Dominik Fitz kickt wieder in der Bundesliga.
Zurück in Österreich: Dominik Fitz kickt wieder in der Bundesliga.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spektakuläres Comeback in Österreich! Dominik Fitz, ehemaliger Edeltechniker der Wiener Austria, kehrt aus den USA zurück und schnürt ab sofort seine Packler wieder in der Bundesliga.

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Seine neue Station ist allerdings nicht Wien-Favoriten, sondern das Lavanttal: „Fitzi“ zieht künftig beim WAC im Mittelfeld die Fäden. Die Leih-Engagmenet läuft bis Saisonende. Vor einem Jahr hatte es den 27-Jährigen von der Austria zu Minnesota United in die US-amerikanische MLS gezogen. Den Transfer verkündete er damals mit einem seiner seltenen Insta-Postings.

Wirklich glücklich wurde er in den USA freilich nicht. Bei Minnesota brachte er es bisher auf ganze neun Einsätze und 231 Spielminuten. Zweimal lief er sogar für die zweite Mannschaft auf.

In Österreich gelandet
Mit dem Reservistendasein soll es jetzt ein Ende haben. Fitz will und braucht Spielpraxis. WAC-Präsident Dietmar Riegler und Trainer Thomas Silberberger wollten den Ex-Austrianer unbedingt und setzten sich für den Transfer leidenschaftlich ein.

So ist er den österreichischen Fußballfans in Erinnerung: Aber Dominik Fitz trägt künftig nicht ...
So ist er den österreichischen Fußballfans in Erinnerung: Aber Dominik Fitz trägt künftig nicht den Austria-, sondern den WAC-Dress.(Bild: GEPA)

Der Spielmacher ist „Krone“-Infos zufolge schon in Österreich gelandet und soll heute noch in Kärnten aufschlagen.

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