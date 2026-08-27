Ex-Austrianer Dominik Fitz: Comeback in Österreich

Seine neue Station ist allerdings nicht Wien-Favoriten, sondern das Lavanttal: „Fitzi“ zieht künftig beim WAC im Mittelfeld die Fäden. Die Leih-Engagmenet läuft bis Saisonende. Vor einem Jahr hatte es den 27-Jährigen von der Austria zu Minnesota United in die US-amerikanische MLS gezogen. Den Transfer verkündete er damals mit einem seiner seltenen Insta-Postings.