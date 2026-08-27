Berüchtigter Höhenbegrenzer fordert nächstes Opfer

Kurz vor 14.30 Uhr war der Fahrer des Kleinlasters beim Austria Center durch den Kreisverkehr gefahren. Weit sollte das Fahrzeug danach allerdings nicht mehr kommen. Die unmittelbar nach dem Kreisverkehr platzierte Höhenbegrenzung (Fahrzeuge, die in die Parkgarage des Austria Centers fahren wollen, müssen niedriger als 2,2 Meter sein) sollte zum unüberwindbaren Hindernis werden.