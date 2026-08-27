Stau: Unfall auf Nordbrücke mit Helikoptereinsatz

In Wien-Floridsdorf erlitt ein Fahrer auf der Nordbrücke einen medizinischen Notfall. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz. Der Unfall sorgte zeitweise für kilometerlangen Stau durch Floridsdorf.
Der 45-jährige Lkw-Lenker erlitt während seiner Fahrt am Donnerstag plötzlich einen medizinischen Notfall. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei berichtet.
Fahrzeug krachte gegen Leitplanke
Der Lkw prallte mehrmals gegen die Leitplanke und kam dann zum Stehen. Bei dem Unfall wurde kein anderes Fahrzeug beschädigt, es wurden auch keine weiteren Personen verletzt.
Innerhalb kurzer Zeit rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.
Unfall sorgte für Stau
Die Nordbrücke musste vorübergehend stadteinwärts gesperrt werden, wodurch sich ein kilometerlanger Stau durch Floridsdorf bildete. Fahrer mussten mit Verzögerungen rechnen. Der Stau löste sich am frühen Donnerstagnachmittag rasch wieder auf.
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