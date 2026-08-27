Meissnitzer hat einen neuen Top-Job bei der FIS

Dabei kommt die Personalie durchaus überraschend. Noch im Juni war Meissnitzer nach kritischen Aussagen über die damalige FIS-Führung vom Kongress ausgeladen worden. Nach dem Führungswechsel genießt die Doppel-Weltmeisterin von 1999 nun das Vertrauen von Ospelt und erhält eine Stabsstelle direkt beim neuen FIS-Boss. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören unter anderem strategische Themen, die Zusammenarbeit mit den nationalen Verbänden sowie Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit.