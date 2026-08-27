Jose Mourinho: „Buhrufe helfen dir, zu wachsen“

Real Madrids Trainer José Mourinho hat die Pfiffe bei seiner Rückkehr ins Estadio Santiago Bernabeu nach 13 Jahren gelassen hingenommen. „Die Fans haben gebuht, weil sie wollen, dass Madrid dominiert, dominiert, dominiert. Ein paar Buhrufe schaden niemandem. Sie helfen dir, zu wachsen“, sagte der Portugiese. Real hatte sich zwar am Ende mit 4:1 gegen Real Sociedad durchgesetzt, doch nach dem Ausgleich kurz vor der Pause wurde es beim Gang in die Kabine unruhig auf den Rängen.