Auftragsdiebstahl?
Goldschatz von Villena aus Museum gestohlen
Der sogenannte „Tesoro de Villena“, einer der bedeutensten Golfschätze der Bronzezeit, wurde in der Nacht auf Donnerstag aus dem Museo de Villena (MUVI) in der südspanischen Mittelmeerprovinz Alicante entwendet.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die Täter in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Museum ein und gingen gezielt auf die historischen Fundstücke zu.
59 archäologische Objekte
Der „Schatz von Villena“ umfasst insgesamt 59 archäologische Objekte aus Gold, Silber, Eisen und Bernstein. Zum Fund gehören unter anderem 11 goldene Schalen, 28 Armreifen und mehrere Gefäße. Allein die Goldobjekte bringen fast zehn Kilogramm auf die Waage. Der Schatz gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse prähistorischer Goldschmiedekunst in Europa.
Ermittler prüfen derzeit anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras, ob der Einbruch von einer spezialisierten Bande geplant wurde und ob es sich möglicherweise um einen Auftragsdiebstahl handeln könnte.
Seine Bedeutung der Sammlung geht aber weit über den materiellen Wert des Edelmetalls hinaus. Die einzelnen Stücke sind teilweise über 3000 Jahre alt und geben Aufschluss über die sozialen Strukturen, Handelsbeziehungen und handwerklichen Fähigkeiten der Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel. Der Schatz ist deshalb als archäologische Sammlung von unschätzbarem wissenschaftlichem und kulturhistorischem Wert anzusehen.
1963 nahe Baustelle gefunden
Er wurde 2005 vom spanischen Staat als besonders schützenswertes Kulturgut (BIC) erklärt. Entdeckt wurde der Schatz am 1. Dezember 1963 vom Archäologen José María Soler García. Ausgangspunkt war ein ungewöhnlicher Goldarmreif, der im Oktober desselben Jahres auf einer Baustelle in Villena zwischen Sand und Schotter gefunden worden war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.