Goldschatz von Villena aus Museum gestohlen

Seine Bedeutung der Sammlung geht aber weit über den materiellen Wert des Edelmetalls hinaus. Die einzelnen Stücke sind teilweise über 3000 Jahre alt und geben Aufschluss über die sozialen Strukturen, Handelsbeziehungen und handwerklichen Fähigkeiten der Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel. Der Schatz ist deshalb als archäologische Sammlung von unschätzbarem wissenschaftlichem und kulturhistorischem Wert anzusehen.