Brignone-Update: „Die Metallteile wurden entfernt“

Federica Brignone musste sich erneut einem Eingriff am linken Knie unterziehen. Die Operation am Mittwoch verlief erfolgreich, wie die zweifache Olympiasiegerin selbst in den sozialen Medien mitteilte.
„Die Operation war erfolgreich, die Metallteile wurden entfernt, das Knie ist sauber und mir geht es gut“, gab Brignone nach dem Eingriff Entwarnung.
Schwerer Sturz im April 2025
Die Italienerin hatte sich vor mehr als einem Jahr bei den nationalen Meisterschaften schwer verletzt. Brignone erlitt am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss.
Von diesen schweren Verletzungen ließ sich die Ski-Queen allerdings nicht stoppen. Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Mailand und Cortina d‘Ampezzo feierte Brignone ein beeindruckendes Comeback und krönte sich gleich zweimal zur Olympiasiegerin. Sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom raste sie zu Gold.
Fokus auf Ski-WM 2027
Zuletzt hatte die 36-Jährige bereits wieder mit dem Training für die kommende Weltcup-Saison begonnen. Nach dem nun erfolgten Eingriff gilt der Fokus der Italienerin dem nächsten großen Saisonhöhepunkt: Im Februar steigt in Crans-Montana in der Schweiz die Ski-Weltmeisterschaft.
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