Brignone-Update: „Die Metallteile wurden entfernt“

Von diesen schweren Verletzungen ließ sich die Ski-Queen allerdings nicht stoppen. Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Mailand und Cortina d‘Ampezzo feierte Brignone ein beeindruckendes Comeback und krönte sich gleich zweimal zur Olympiasiegerin. Sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom raste sie zu Gold.