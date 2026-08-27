Bergsteigerin (58) von Felsbrocken in Tod gerissen

Steine und Felsen plötzlich in Bewegung

Auf rund 2900 Metern Seehöhe, kurz vor dem Stampflkees, ging die 58-Jährige voraus. „Etwa zehn Meter vor dem Erreichen des Gletschers gerieten plötzlich Steine und Felsen unter ihr in Bewegung“, heißt es seitens der Polizei. Ein Felsbrocken erfasste die Frau und riss sie über eine Strecke von rund zehn Metern bis zum Stampflkees mit.