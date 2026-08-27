Sorge um König Harald: Auch Marius schon im Spital

Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. (89) hat sich nach Angaben des Hofs erneut verschlechtert. Sein Zustand sei „sehr ernst“, hieß es in einer Pressemitteilung. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab, auch Mette-Marits Sohn Marius durfte zu seinem Stief-Opa ins Spital.