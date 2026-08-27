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Zustand „sehr ernst“

Sorge um König Harald: Auch Marius schon im Spital

Royals
27.08.2026 11:50
Sorge um König Harald: Der Gesundheitszustand des norwegischen Monarchen ist laut Palast „sehr ...
Sorge um König Harald: Der Gesundheitszustand des norwegischen Monarchen ist laut Palast „sehr ernst“.(Bild: AP/Fredrik Varfjell)
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Von krone.at

Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. (89) hat sich nach Angaben des Hofs erneut verschlechtert. Sein Zustand sei „sehr ernst“, hieß es in einer Pressemitteilung. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab, auch Mette-Marits Sohn Marius durfte zu seinem Stief-Opa ins Spital.

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Die norwegische Königsfamilie habe sich am Krankenbett versammelt, hieß es. Der Monarch war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen.

Auch Marius schon im Krankenhaus
Am Vormittag kam auch Marius Borg Høiby, der gerade seine U-Haft mit Fußfessel auf Schloss Skaugum absitzt, am Osloer Reichskrankenhaus an, wie norwegische Medien übereinstimmend berichteten. Høiby ist der Sohn von Haakons Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, aus einer früheren Beziehung.

Demnach habe der 29-Jährige eine Sondergenehmigung erhalten, Harald im Krankenhaus besuchen zu dürfen.

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon machten sich am Donnerstag auf den Weg ins ...
Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon machten sich am Donnerstag auf den Weg ins Spital.(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)

Zum Krankenhaus eilten zudem die gemeinsamen Kinder von Haakon und Mette-Marit, Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid.

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Schon seit letzter Woche im Spital
Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie – einer Form der Blutarmut – war König Harald mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte.

Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen.

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