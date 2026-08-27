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Beim Family Fun Friday

Erleben Sie Arnie & Barney im Cineplexx Kino

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27.08.2026 05:00
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Am 4. September laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv können Sie dabei sein. Dieses Mal zeigt Cineplexx „Arnie und Barney – Retten das Wasser“. 

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Arnie und Barney sind vielen Kinofans bereits aus dem beliebten „Biene Maja“-Universum bekannt. Nun erhalten die beiden liebenswert-chaotischen Ameisen endlich ihr eigenes großes Abenteuer – mit jeder Menge Humor, rasanter Action und einer wichtigen Botschaft über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt.

Das Wasser ist verschwunden
Auf der Wiese herrscht große Aufregung: Ausgerechnet im heißesten Sommer ist das lebenswichtige Wasser plötzlich verschwunden. Während die Ameisenkolonne fieberhaft nach einer Lösung sucht, nehmen Arnie und Barney die Sache kurzerhand selbst in die Hand.

(Bild: Studio_100_International_GmbH_2026)
(Bild: Studio_100_International_GmbH_2026)

Ohne echten Plan, dafür aber mit umso mehr Tatendrang, machen sich die beiden auf die Suche nach dem verschwundenen Wasser. Schon bald entdecken sie, dass hinter der Dürre mysteriöse Machenschaften stecken. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Superheldenmücke SzzKeat geraten sie von einem Missgeschick ins nächste – und müssen beweisen, dass selbst die kleinsten und ungewöhnlichsten Helden Großes erreichen können.

Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 4. September um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben: 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx SCS
  • Cineplexx Hohenems
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Graz
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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