Blood Orange: Seelenvolles zum Sommerausklang

Der Fokus liegt auf dem aktuellen Album, wo sich einige Perlen finden lassen. Besonders berührend gelingt etwa „Countryside“, auf dem Hynes leger den Bass zupft und die Hauptstimme vom famosen Keyboarder Tariq Al-Sabir übernommen wird. Bei „Mind Loaded“ steht Hynes eigene Stimme im Zentrum des Geschehens, während sich das relativ neue „Vivid Light“ auf der Setlist perfekt nach einem bereits altgedienten Track wie „Jesus Freak Lighter“ einordnet. Hynes packt ein-, zweimal seine rudimentären Deutschkenntnisse aus, um sich bedanken, versteckt sich sonst aber hinter der Musik. Mal lässt er den Geigenbogen über das Cello gleiten, dann rifft er funky auf der Gitarre oder zupft am Bass und zwischendurch dreht er auch an den Reglern seines Synthesizers und tauscht Plätze mit seinem Kumpel Al-Sabir. Nicht zuletzt durch das ständige Musizieren und den bewussten Verzicht auf zu viele Pausen und Ansagen ergibt sich ein Spannungsbogen, der die Fans völlig in den Bann zieht.