St. Pölten nach 0:3 gegen Juventus vor dem Aus

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Italienerinnen ein leichtes Chancenübergewicht, eiskalt im Abschluss war aber nur Pinto, die aus acht Metern abstaubte, nachdem Schlüter einen Serturini-Schuss nach einem Gegenstoß nur kurz abgewehrt hatte. Der SKN kam dreimal an einen Ehrentreffer heran. Einen Schuss von Magdalena Rukavina konnte Danielle de Jong, die neuerlich den Vorzug gegenüber ÖFB-Torfrau Larissa Rusek erhielt, über die Latte drehen (75.). Ein Volley von Ebert nach der darauffolgenden Ecke ging daneben (76.). Zudem verfehlte Isabel Aistleitner das Tor bei einem Weitschuss knapp (89.). Juve gewann auch das vierte Pflichtspiel in dieser Saison, für St. Pölten setzte es nach fünf erfolgreichen Auftritten die erste Niederlage.