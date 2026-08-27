Österreich unter der Sonne: Erneut bis zu 33 Grad

Nach einer ruhigen Nacht mit letzten Nebelfeldern zeigt sich der Donnerstag von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturen klettern ordentlich nach oben – bis zu 33 Grad sind möglich. Doch lange hält das Sommerglück nicht an.
In den frühen Morgenstunden kann sich in einigen inneralpinen Becken und Tälern noch ein flacher Nebelschleier bilden. Doch sobald die Sonne aufgeht, hat der Nebel kaum eine Chance. Er löst sich rasch auf – und macht Platz für einen ausgesprochen sonnigen Donnerstag.
Über weite Strecken des Landes strahlt die Sonne vom Himmel. Nur dünne, hohe Wolken ziehen zeitweise darüber hinweg und trüben den freundlichen Eindruck kaum. Auch über den Bergen bilden sich am Nachmittag nur wenige Quellwolken.
Bis zu 33 Grad möglich
Wer auf Sommerwetter gehofft hat, darf sich also freuen: Auch das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt gering. Mit den Temperaturen geht es ordentlich nach oben: Am Morgen liegen die Werte zwischen 9 und 19 Grad. Am Nachmittag werden sommerliche 26 bis 33 Grad erreicht.
Doch das sonnige Zwischenhoch hat einen Haken: Schon am Freitag ziehen erste Wolken auf.
Gewittergefahr nimmt am Freitag zu
Während sich die Westhälfte zunächst noch zeitweise über Sonne freuen darf, nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf von Südwesten her zu. Danach sind dort teils kräftige Regenschauer und Gewitter möglich.
Im Osten bleibt es zunächst länger sonnig. Allerdings können hohe Wolken und Saharastaub das Sonnenlicht merklich dämpfen. Mit bis zu 35 Grad bleibt es zwar heiß – doch die Gewittergefahr steigt.
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