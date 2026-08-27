Österreich unter der Sonne: Erneut bis zu 33 Grad

Bis zu 33 Grad möglich

Wer auf Sommerwetter gehofft hat, darf sich also freuen: Auch das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt gering. Mit den Temperaturen geht es ordentlich nach oben: Am Morgen liegen die Werte zwischen 9 und 19 Grad. Am Nachmittag werden sommerliche 26 bis 33 Grad erreicht.