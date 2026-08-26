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Wo war die Kontrolle?

Tierschützer wollen vor Horror-Hof demonstrieren

Tierecke
26.08.2026 22:30
Dass schwer erkrankte Tiere wie diese Ziege nach wie vor auf diesem Hof eingepfercht sind, ...
Dass schwer erkrankte Tiere wie diese Ziege nach wie vor auf diesem Hof eingepfercht sind, erzürnt viele Tierfreunde.(Bild: VGT/zVg)
Porträt von Katharina Lattermann
Von Katharina Lattermann

Bis zu 1000 Rinder, Ziegen und Schafe sollen weiterhin in einem niederösterreichischen Mastbetrieb trotz Tierhalteverbot unter horrenden Bedingungen leiden – wir haben berichtet.  Besonders dramatisch: Auf Videoaufnahmen sind extrem magere, teils bewegungsunfähige Tiere zu sehen. Die Behörde ist offenbar machtlos.

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Die Vorwürfe gegen den amtsbekannten Betrieb im Bezirk St. Pölten-Land wiegen schwer. Rinder und Ziegen sollen wie schon 2022 zwischen Fäkalien und toten Artgenossen gehalten werden, einige der auf Video festgehaltenen Tiere seien akut unterernährt und krank.

Für die Aufdecker des „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) ist klar: Den betroffenen Tieren müsse umgehend geholfen werden, bevor weitere qualvoll sterben. Dafür werde am Donnerstag direkt vor dem Betrieb demonstriert. Doch die Abnahme von hunderten Tieren gleichzeitig dürfte die Behörde vor organisatorische Probleme stellen, auch wenn bereits „Gefahr in Verzug“ ist. 

Landwirt mit Vorwürfen konfrontiert
David Richter vom VGT verfolgt den Fall schon seit Jahren. Am Mittwoch früh am Morgen stellte er den Landwirt, gegen den seit 2023 ein Tierhaltungsverbot besteht, bei der Betriebszufahrt zur Rede. Richter konfrontierte ihn mit Fotos von verhungerten Ziegen, kranken Tieren und Rindern in der Gülle.

Katzen fast überfahren
Der Landwirt bestritt, weiterhin im Stall zu arbeiten – obwohl die aktuellen Videoaufnahmen das Gegenteil zeigen. „Während des Gesprächs hätten der Landwirt und auch seine Frau mit ihren Autos fast die Katzen überfahren, die vor dem Hof herumlaufen“, so Richter zur „Krone“.

Schon bei dem Besuch der „Krone“ Tierecke 2022 fiel eine Vielzahl von streunenden Katzen in der ...
Schon bei dem Besuch der „Krone“ Tierecke 2022 fiel eine Vielzahl von streunenden Katzen in der Umgebung des Hofs auf.(Bild: Imre Antal)

Besonders scharf kritisiert der Verein die bisherigen Kontrollen. Die Bezirkshauptmannschaft hatte erklärt, der Betrieb werde engmaschig kontrolliert und die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorgaben geprüft.

Zahnlose Kontrollen?
Für Richter ist das angesichts der nun bekannt gewordenen Zustände nicht nachvollziehbar: Entweder seien die Kontrollen „vollkommen zahnlos“ oder es gebe keine Konsequenzen bei diesen weitreichenden Übertretungen. Schließlich seien bereits 2022 – noch vor dem Tierhaltungsverbot – massive Missstände aufgedeckt worden.

Demo vor dem Stall 

  • Der VGT ruft zur Demonstration vor dem Skandalbetrieb auf. Treffpunkt ist am 27.08. um 16 Uhr in der Kremser Straße 1 in 3133 Traismauer.
  • Die Aktivisten ziehen dann gemeinsam zum eigentlichen Ort der Demonstration, wo sie ab circa 16:30 erwartet wird. 
  • Die Petition gegen Kontrollversagen kann man hier unterzeichnen.

Für viele „Krone“ Leser und Tierfreunde im ganzen Land ist unverständlich, warum hier offenbar die Behörde keine handfeste Möglichkeit hat, den Betrieb nach all diesen Verfehlungen dichtzumachen. 

Schließung nicht vorgesehen
Die zuständige Bezirkshauptmannschaft gibt sich auf erneutes Nachfragen der „Krone“ zugeknöpft. „Das Tierschutzgesetz sieht eine Betriebsschließung – anders als dies etwa in der Gewerbeordnung der Fall ist – nicht vor“, lässt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Maximilian Kargl per Mail wissen. 

Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner (li.) war 2022 bei dem betroffenen Hof und machte sich ein ...
Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner (li.) war 2022 bei dem betroffenen Hof und machte sich ein Bild. Im Gespräch mit David Richter (re.)(Bild: Imre Antal)

Auch bezüglich des 2023 erteilten Tierhalteverbots an den Landwirt habe man keine Handhabe, da die offizielle Haltung der Tiere auf die Gattin übertragen wurde. Deren Verfahren zum Tierhalteverbot wiederum liegt noch beim Verwaltungsgerichtshof Niederösterreich. 

„Das frühere Tierhalteverbot kann somit gegen den neuen Halter nicht durchgesetzt werden“, lässt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Kargl wissen. 

Wer trägt nun die Verantwortung?
Während die Behörde auf fehlende rechtliche Möglichkeiten verweist, bleiben die Fragen bestehen: Wie konnte es trotz jahrelanger Kontrollen erneut zu solchen Zuständen kommen? Und wer greift ein, wenn ein Tierhalteverbot offenbar umgangen werden kann? Für die Tiere zählt jedenfalls jede Stunde – sie können nicht darauf warten, dass Zuständigkeiten geklärt sind. Fazit: Hier wird zu Recht vor dem Hof protestiert!

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