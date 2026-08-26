Tierschützer wollen vor Horror-Hof demonstrieren

Auch bezüglich des 2023 erteilten Tierhalteverbots an den Landwirt habe man keine Handhabe, da die offizielle Haltung der Tiere auf die Gattin übertragen wurde. Deren Verfahren zum Tierhalteverbot wiederum liegt noch beim Verwaltungsgerichtshof Niederösterreich.

„Das frühere Tierhalteverbot kann somit gegen den neuen Halter nicht durchgesetzt werden“, lässt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Kargl wissen.