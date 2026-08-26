Im hüfttiefen Wasser
Wegen El Niño: Viele Weiße Haie kommen an Strände
An den Stränden Kaliforniens tauchen aktuell ungewöhnlich viele Weiße Haie auf. An einzelnen Stränden werden jeden Tag bis zu 20 Haie gesichtet, der Grund ist das Klimaphänomen El Niño. Die Tiere haben dabei keine Scheu vor den Menschen und schwimmen fast bis zum Strand heran.
Heuer tummeln sich ungewöhnlich viel Weiße Haie vor der Küste Kaliforniens, das liegt an dem Klimaphänomen El Niño, wie Forscher glauben. Bei einem El Niño erwärmt sich das pazifische Meer an der Oberfläche. Das wiederum treibt die Weißen Haie auf der Suche nach kühlerem Wasser in Küstennähe. Insgesamt verfolgen die Forscher fast 300 Tiere in der Region.
Die Weißen Haie kommen den Stränden dabei teils extrem nahe. Manche Tiere wurden nur 15 Meter vom Land im hüfttiefen Wasser entdeckt, wie Chris Lowe vom Shark Lab at Cal State, Long Beach erklärt.
An einzelnen Stränden werden besonders viele Weiße Haie gesichtet: nämlich bis zu 20 pro Tag. Dazu kommt, dass aktuell auch mehr Menschen Baden gehen. „Während El-Niño-Phasen sind mehr Menschen im Meer, einfach um sich abzukühlen“, erklärt Lowe.
Bei mehr Personen und mehr Haien im Meer würde man glauben, dass es auch mehr Hai-Angriffe auf Menschen geben könnte. Doch das ist nicht der Fall, sagt der Wissenschaftler. Weiße Haie sind oft gar nicht an den Menschen interessiert.
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