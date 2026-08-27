Dürre-Hilfe: Die Lage ist „existenzbedrohend“

Nach langem Ringen einigte sich die Bundesregierung auf ein Dürre-Hilfspaket über 240 Millionen Euro. IG Milch, Agrargemeinschaft Österreich und Bündnis Zukunft Landwirtschaft halten die Hilfe zwar für notwendig, aber für unzureichend. In einem offenen Brief rufen sie „Alarmstufe Rot“ aus und verlangen eine Ausweitung des Pakets. Schon im Frühjahr hatten Bauern gegen Freihandelsabkommen und unkontrollierte Importe demonstriert. Seither seien die Erzeugerpreise nicht entsprechend gestiegen, höhere Erträge ausgeblieben. Nun treibe die Dürre immer mehr Höfe in die roten Zahlen.