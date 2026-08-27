Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauern schlagen Alarm

Dürre-Hilfe: Die Lage ist „existenzbedrohend“

Burgenland
27.08.2026 05:00
Bleibt auch im Herbst der Regen aus, drohen den Bauern bereits bei der nächsten Aussaat neue ...
Bleibt auch im Herbst der Regen aus, drohen den Bauern bereits bei der nächsten Aussaat neue Probleme.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Schon im Frühjahr protestierten Landwirte gegen Freihandelsabkommen und den zunehmenden Importdruck. Jetzt verschärft die Dürre die Krise. Im Burgenland fresse die Trockenheit den Bauern mittlerweile das Einkommen weg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach langem Ringen einigte sich die Bundesregierung auf ein Dürre-Hilfspaket über 240 Millionen EuroIG Milch, Agrargemeinschaft Österreich und Bündnis Zukunft Landwirtschaft halten die Hilfe zwar für notwendig, aber für unzureichend. In einem offenen Brief rufen sie „Alarmstufe Rot“ aus und verlangen eine Ausweitung des Pakets. Schon im Frühjahr hatten Bauern gegen Freihandelsabkommen und unkontrollierte Importe demonstriert. Seither seien die Erzeugerpreise nicht entsprechend gestiegen, höhere Erträge ausgeblieben. Nun treibe die Dürre immer mehr Höfe in die roten Zahlen.

Burgenländische Bauern warnen: Lage ist existenzbedrohend
Im Burgenland sei die Lage längst existenzbedrohend, warnt Ernst Tschida aus Pamhagen, Obmann des Bündnisses Zukunft Landwirtschaft. Prozentuell sei das Land zwar nicht am schwersten geschädigt. In absoluten Zahlen würden Burgenlands Bauern nach seiner Einschätzung aber am meisten verlieren, weil sie bereits von einem sehr niedrigen Niederschlagsniveau ausgehen.

Lesen Sie auch:
Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner und „Bauaranger“ Sebastian Bauer.
Für Landwirtschaft
Dürre: Burgenland fordert „Stabilitätsprogramm“
21.08.2026
Hitze und kein Regen
Historische Dürre: Noch nie war Land so trocken!
17.08.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ am Bauernhof
Landwirte kämpfen mit neuen Ideen gegen die Dürre
20.08.2026
Das bekommen Bauern
7 Fragen und Antworten zum „Dürre-Sofortpaket“
21.08.2026

Seit der Maisaussaat im Frühjahr fielen im Nordburgenland nur rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders hart treffe es Mais und Soja. Auch im Mittelburgenland seien die Schäden sehr groß.

140 Millionen müssen direkt auf die Höfe
Einem Betrieb mit rund 150 Hektar Fläche im Seewinkel fehlen laut Tschida heuer um die 40.000 Euro. Das entspricht jenem Betrag, der dem Bauern nach Abzug der Betriebskosten als Jahreseinkommen geblieben wäre.

Streitpunkt sind 140 Millionen Euro, die im vierten Quartal über zwei beitragsfreie Monate bei der Sozialversicherung abgewickelt werden sollen. Die Verbände halten diese Entlastung für zu spät und nicht zielgerichtet. Bestehende Rücklagen bleiben zwar unangetastet. Durch die befristete Kürzung des Bundeszuschusses können künftig aber weniger Rücklagen aufgebaut werden.

Zitat Icon

Wir sind Trockenheit gewohnt, aber jetzt ist die Grenze überschritten. Wir wollen nicht als Bittsteller dastehen.

Ernst Tschida, Landwirt aus Pamhagen und Sprecher des Bündnis Zukunft Landwirtschaft

Bild: Bündnis Zukunft Landwirtschaft

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich hatte das Paket zuletzt als „höchst notwendig“ begrüßt. Es verschaffe den Betrieben Luft und müsse rasch sowie unbürokratisch umgesetzt werden. Den drei Verbänden geht das nicht weit genug. Den drei Verbänden geht das nicht weit genug.

Direktzahlungen auf September vorziehen
Sie wollen die 140 Millionen Euro als Inflationsausgleich bei Agrarförderungen und Zahlungen für Umweltleistungen einsetzen. Bereits erbrachte Leistungen sollen sofort abgegolten und Direktzahlungen auf September vorgezogen werden. Gefordert werden zudem direkte Hilfen für Betriebsmittel und Futter, Beiträge der Bundesländer sowie eine Herkunftskennzeichnung in Gastronomie und Verarbeitung.

Vertreter der Landwirtschaft fordern runden Tisch
Ein runder Tisch soll über zusätzliches Geld und eine Neuausrichtung der Agrarpolitik beraten. Bleiben Nachbesserungen aus, steht die nächste Demonstration im Raum. „Wir sind Trockenheit gewohnt, aber jetzt ist die Grenze überschritten. Wir wollen nicht als Bittsteller dastehen“, sagt Tschida.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 32°
Symbol heiter
Güssing
17° / 32°
Symbol heiter
Mattersburg
17° / 32°
Symbol heiter
Neusiedl am See
18° / 31°
Symbol heiter
Oberpullendorf
17° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
211.642 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
155.514 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.497 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3518 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1879 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
807 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Burgenland
Mime Martin Weinek:
„Ein Zumpferl macht aus Männern noch keine Helden“
Leicht verletzt
Querschläger trifft Rekrut am Truppenübungsplatz
Sport Tv Logo
Enttäuschung nach EM
Karriereende? „Ich muss das erst einmal verdauen“
Neuer Rekordwert
Immer mehr gehen trotz Krankheit in die Arbeit
„Patientenhotels“
Sorge vor neuen Graubereichen bei Gesundheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf