Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer):

„Wir haben stark begonnen, hatten das Spiel genau dort, wo wir es wollten. In der Pause haben wir darüber gesprochen über Situationen des Gegners, die wir vermeiden müssen und bekommen genau so ein Gegentor. In der zweiten Hälfte war es von Anfang an nicht gut. Erst nach dem Gegentreffer haben wir wieder begonnen zu spielen, nach der Roten Karte haben wir wieder ein bisschen einen Rhythmus und Ruhe reinbekommen. Nach 90 Minuten habe ich den Spielern gesagt, dass wir das Spiel kontrollieren und den Gegner in die eigene Hälfte zurückdrängen müssen. Das zweite Gegentor kassieren wir dann nach einem Eckball von uns. Wir müssen aus dem Spiel lernen, Dinge besser machen. Aber man muss auch sagen, dass wir gut sind, ein 2:2 gegen Hearts ändert daran nicht alles. Natürlich ist es ein fürchterlicher Abend, wir sind enttäuscht, auch morgen, aber wir haben mit acht Siegen und zwei Unentschieden eine starke Bilanz.“