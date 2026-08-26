Polizei fasst den gefährlichen „Ausbruch-Zauberer“

Ein gefährlicher Mann, der bereits aus vier Gefängnissen in Italien und Belgien entkommen ist, konnte nun in Spanien festgenommen werden. Seine Fluchten lesen sich wie ein Drehbuch: Einmal seilte er sich mit verknoteten Bettlaken aus einem Fenster ab, ein anderes Mal half ihm eine Menschenpyramide über eine Gefängnismauer. Nun klickten für den als „Ausbruch-Zauberer“ bekannten Albaner in Tarragona abermals die Handschellen.