Billa warnt Kunden: Dieses Produkt nicht essen!

Wer zuletzt bei Billa zu einer Pinsa gegriffen hat, sollte jetzt einen Blick auf die Packung werfen: Der Lebensmittelhändler hat am Mittwoch einen vorsorglichen Rückruf gestartet. Betroffen ist die „BILLA Immer Gut Pinsa 500g“ – auch daraus hergestellte Rezeptartikel sind vom Rückruf umfasst. Grund sind mögliche Fremdkörper.