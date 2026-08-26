Billa warnt Kunden: Dieses Produkt nicht essen!

Wer zuletzt bei Billa zu einer Pinsa gegriffen hat, sollte jetzt einen Blick auf die Packung werfen: Der Lebensmittelhändler hat am Mittwoch einen vorsorglichen Rückruf gestartet. Betroffen ist die „BILLA Immer Gut Pinsa 500g“ – auch daraus hergestellte Rezeptartikel sind vom Rückruf umfasst. Grund sind mögliche Fremdkörper.
Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informiert, hat der Lieferant Buratti GmbH den Rückruf aus Gründen des Verbraucherschutzes veranlasst. Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Fremdkörpern könne eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.
Ware bereits aus Verkauf genommen
Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird daher ausdrücklich abgeraten. Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde laut Rückruf aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden.
Bei Fragen können sich Kundinnen und Kunden an die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH wenden – per E-Mail an reklamation@buratti.at oder telefonisch unter +43 (2259) 76670.
Der Lieferant bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die AGES weist zugleich darauf hin, dass die Warnung nicht besagt, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.