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Rückruf gestartet

Billa warnt Kunden: Dieses Produkt nicht essen!

Österreich
26.08.2026 22:33
Es ist eine Vorsichtsmaßnahme: Der Rückruf umfasst die beliebte Pinsa der Eigenmarke Immer Gut.
Es ist eine Vorsichtsmaßnahme: Der Rückruf umfasst die beliebte Pinsa der Eigenmarke Immer Gut.(Bild: Dirk - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer zuletzt bei Billa zu einer Pinsa gegriffen hat, sollte jetzt einen Blick auf die Packung werfen: Der Lebensmittelhändler hat am Mittwoch einen vorsorglichen Rückruf gestartet. Betroffen ist die „BILLA Immer Gut Pinsa 500g“ – auch daraus hergestellte Rezeptartikel sind vom Rückruf umfasst. Grund sind mögliche Fremdkörper.

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Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informiert, hat der Lieferant Buratti GmbH den Rückruf aus Gründen des Verbraucherschutzes veranlasst. Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Fremdkörpern könne eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

In diesen Verpackungen könnten unerwünschte Fremdkörper enthalten sein.
In diesen Verpackungen könnten unerwünschte Fremdkörper enthalten sein.(Bild: Billa)

Ware bereits aus Verkauf genommen
Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird daher ausdrücklich abgeraten. Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde laut Rückruf aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden.

Lesen Sie auch:
Kunden werden gebeten, das Produkt „BILLA Aufstrich Huhn“ vorsorglich nicht zu verzehren.
„Nicht verzehren“
Bisphenol A: BILLA ruft Hühneraufstrich zurück
25.08.2026

Bei Fragen können sich Kundinnen und Kunden an die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH wenden – per E-Mail an reklamation@buratti.at oder telefonisch unter +43 (2259) 76670.

Der Lieferant bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die AGES weist zugleich darauf hin, dass die Warnung nicht besagt, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

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