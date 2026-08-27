Raser sorgen für schlaflose Nächte in NÖ-Dorf

Exekutive „ist dahinter“

Königsbrunns Ortschef Franz Stöger meint: „Wir sind dahinter, hin und wieder steht die Exekutive schon dort“. Von der Bezirkshauptmannschaft heißt es: „Da durch den Ort nicht so viele Autos fahren, steht dort auch nicht täglich die Polizei“. Zudem gebe es für die Region auch pro Tag nur eine Streife, die nicht jeden Tag im selben Ort stehen kann. Raser sollten dennoch zur Anzeige gebracht werden, appelliert die Behörde an jene Bewohner, die Unruhestifter beobachten.