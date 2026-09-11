US-Star schimpft und wütet: „Weich und tot!“

Fritz warnt vor schlechten Gewohnheiten

Besonders ärgerlich sei der enorme Kraftaufwand: „Ich muss meinen ganzen Körper in die Schläge werfen und so hart schwingen, wie ich nur kann, um einen normalen Rallyeball zu produzieren.“ Dadurch müsse er seine Schlagtechnik an einen Ball anpassen, der sich völlig anders verhalte als jener im Wettkampf.