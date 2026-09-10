Horrorcrash in der Schweiz: 5 Tote, 40 Verletzte

Medien: „Ausweichmanöver wegen Felsbrocken“

„Die Staatsanwaltschaft Graubünden klärt gemeinsam mit der Kantonspolizei die Umstände ab, die zum Unfall des Reisecars geführt haben“, hieß es lediglich. Die Feststellung der Identität aller an Bord ist noch im Gange. „Zwischen den Orten Susch und Zernez sei der Bus gegen eine Leitschiene gestoßen, von der Straße abgekommen und auf die Seite gestürzt, sagte ein Polizeisprecher dem Sender SRF. Schließlich blieb er auf einer niedrigen Böschung neben der Fahrbahn liegen. Die Ermittler gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Vermutet wird aufgrund von Zeugenaussagen in niederländischen Medien ein Ausweichmanöver wegen eines Felsbrockens.