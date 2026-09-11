Fünfer für den „Musterschüler“

Warum aber das „Überholmanöver“? Das kostet viele Milliarden, treibt die Inflation in die Höhe, schwächt die Wirtschaft. Aber dem Klima hilft es doch? Na ja, leider nicht sehr viel: Bei den Treibhausgasemissionen ist Österreich nur für rund 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, selbst die EU insgesamt nur für sechs Prozent. Zugleich aber liegt dieser Anteil für China bei 28 Prozent, allein heuer werden dort über hundert (!) neue Kohlekraftwerke erreichtet.