Die Zeiten sind hart, umso wichtiger sind kluge politische Entscheidungen. Kritisch wird es vor allem, wenn das kleine Österreich ganz groß dastehen will. Experten nennen das „Gold Plating“, im Klartext: Da möchte ein Land der Musterschüler sein, der alle Anforderungen optimal und in Rekordzeit schafft.
So läuft es derzeit bei der Erfüllung der europäischen Klimaziele: Das kostet viele Milliarden, aber es ist ein wichtiges Anliegen. Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral sein.
Aber was macht Österreich? Wir wollen da Musterschüler spielen und schon 2040 als Erste so weit sein. Koste es, was es wolle, „wir schaffen das“.
Warum aber das „Überholmanöver“? Das kostet viele Milliarden, treibt die Inflation in die Höhe, schwächt die Wirtschaft. Aber dem Klima hilft es doch? Na ja, leider nicht sehr viel: Bei den Treibhausgasemissionen ist Österreich nur für rund 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, selbst die EU insgesamt nur für sechs Prozent. Zugleich aber liegt dieser Anteil für China bei 28 Prozent, allein heuer werden dort über hundert (!) neue Kohlekraftwerke erreichtet.
Warum der „Fünfer“ für den Musterschüler Österreich? Es bewirkt wenig, es treibt die Inflation, belastet die stagnierende Wirtschaft und begünstigt die anderen Klimasünder. Die lachen sich ins Fäustchen und haben ein „Freispiel“.
Ein Ja zum Klimaschutz, aber es reicht, das im gleichen Tempo mit der EU zu machen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.