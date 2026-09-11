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„Krone“-Kommentar

Fünfer für den „Musterschüler“

Kolumnen
11.09.2026 10:29
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
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Die Zeiten sind hart, umso wichtiger sind kluge politische Entscheidungen. Kritisch wird es vor allem, wenn das kleine Österreich ganz groß dastehen will. Experten nennen das „Gold Plating“, im Klartext: Da möchte ein Land der Musterschüler sein, der alle Anforderungen optimal und in Rekordzeit schafft.

So läuft es derzeit bei der Erfüllung der europäischen Klimaziele: Das kostet viele Milliarden, aber es ist ein wichtiges Anliegen. Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral sein.

Aber was macht Österreich? Wir wollen da Musterschüler spielen und schon 2040 als Erste so weit sein. Koste es, was es wolle, „wir schaffen das“.

Warum aber das „Überholmanöver“? Das kostet viele Milliarden, treibt die Inflation in die Höhe, schwächt die Wirtschaft. Aber dem Klima hilft es doch? Na ja, leider nicht sehr viel: Bei den Treibhausgasemissionen ist Österreich nur für rund 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, selbst die EU insgesamt nur für sechs Prozent. Zugleich aber liegt dieser Anteil für China bei 28 Prozent, allein heuer werden dort über hundert (!) neue Kohlekraftwerke erreichtet.

Warum der „Fünfer“ für den Musterschüler Österreich? Es bewirkt wenig, es treibt die Inflation, belastet die stagnierende Wirtschaft und begünstigt die anderen Klimasünder. Die lachen sich ins Fäustchen und haben ein „Freispiel“.

Ein Ja zum Klimaschutz, aber es reicht, das im gleichen Tempo mit der EU zu machen!

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