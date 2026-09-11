Wiener Polizei macht illegale Beauty-Praxis dicht

Der Verdacht ist brisant: Nach einer anonymen Anzeige rückten die Beamten des Amts für Betrugsbekämpfung, Bereich Finanzpolizei, zu der Wohnung aus. Als die Tür geöffnet wurde, sollen sich darin gerade zwei Kundinnen befunden haben – beide erhielten laut den Angaben der Behörden eine Lippenbehandlung.