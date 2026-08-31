Lumitech und Peischl: Auf dem Weltmarkt gefragt

Zwei innovative burgenländische Unternehmen zeigen gerade, wie aus heimischem Know-how marktfähige Produkte mit internationalem Potenzial werden können.
Ein Lichtsystem, das die Keimbelastung bei Lebensmitteln reduziert. Und ein Lkw-Auflieger, der um 1,5 Tonnen leichter ist als vergleichbare Modelle. Klingt nach Zukunftsmusik? Ist aber im Burgenland schon Realität! Hinter diesen Innovationen stehen Lumitech Lighting Solution aus Jennersdorf und Peischl Fahrzeugbau aus Stegersbach.
Das Technologieunternehmen Lumitech, das vom Land mit einer strategischen Beteiligung über den Athena-Fonds der Wirtschaftsagentur unterstützt wird, wurde bereits 2007 für ein hocheffizientes LED-Modul mit dem Staatspreis „Innovation“ ausgezeichnet.
Lebensmittel vor Keimen schützen
Mit „Fresh Confidence“ wurde eine spezielle Weißlicht-Technologie entwickelt, die Lebensmittel vor Keimen schützt. Unabhängige Tests der Technischen Hochschule Ulm ergaben Keimreduktionen bei E. coli, Listerien und Staphylococcus aureus von bis 90 Prozent innerhalb von sechs Stunden. Bei Obst, Gemüse, Fisch und Käse trägt es gleichzeitig zur Verbesserung von Hygiene und Lebensmittelsicherheit bei.
Auch Peischl Fahrzeugbau sorgen für Furore. Das Unternehmen hat einen besonders leichten Schubboden-Sattelauflieger entwickelt. Durch konsequenten Leichtbau wiegt dieser bis zu 1500 Kilo weniger als vergleichbare europäische Modelle. Dadurch kann mehr Ladung transportiert und die Zahl der notwendigen Fahrten reduziert werden. Bei einer Jahresleistung von 180.000 Kilometern ergibt sich eine Dieselersparnis von 1800 Litern.
30 Projekte eingereicht
„Im Burgenland gibt es zahlreiche Unternehmen und Start-ups, die hochspezialisierte Lösungen entwickeln und damit weit über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich sein können. Wir begleiten sie mit Beratung, passenden Förderungen und einer Bühne für ihre Leistungen“, so Johannes Stipsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur. Auch heuer wurden wieder 30 Projekte für den Innovationspreis Burgenland eingereicht.
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