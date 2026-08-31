Lumitech und Peischl: Auf dem Weltmarkt gefragt

30 Projekte eingereicht

„Im Burgenland gibt es zahlreiche Unternehmen und Start-ups, die hochspezialisierte Lösungen entwickeln und damit weit über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich sein können. Wir begleiten sie mit Beratung, passenden Förderungen und einer Bühne für ihre Leistungen“, so Johannes Stipsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur. Auch heuer wurden wieder 30 Projekte für den Innovationspreis Burgenland eingereicht.