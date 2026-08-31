„Absolut unterirdisch“: Ex-Spurs-Profi zerlegt Tel

Zu schlecht für Tottenham?

„Oh mein Gott! Das ist einer der schlechtesten Freistöße, die ich je gesehen habe“, kommentierte der ehemalige Tottenham-Profi O‘Hara die Szene bei „talkSPORT“. Generell dürfte der 39-Jährige kein großer Fan Tels sein. Der ehemalige Bayern-Spieler sei einfach nicht gut genug für einen Verein wie Tottenham – wenngleich sich die „Spurs“ aktuell ja selbst nicht gerade mit Ruhm bekleckern ...