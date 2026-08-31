„Absolut unterirdisch“: Ex-Spurs-Profi zerlegt Tel

„Er ist einfach nicht gut genug. Ich weiß nicht, warum alle so tun, als wäre er ein anständiger Spieler – er ist absolut unterirdisch.“ Knallharte Worte, die Jamie O‘Hara nach Tottenhams 0:2-Niederlage gegen Newcastle United da an Mathys Tel richtete ...
Den „Spurs“ droht die nächste Seuchensaison, auch gegen die „Magpies“ konnte die Truppe von Roberto de Zerbi kaum etwas ausrichten und steht auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punkte und somit am letzten Platz der Tabelle da.
Bezeichnend war auch der Auftritt von Tel, der Franzose blieb das gesamte Spiel über blass, ehe er kurz vor seiner Auswechslung nach 67 Minuten noch einmal per Freistoß ran durfte – und den Ball meilenweit über das Tor schoss.
Zu schlecht für Tottenham?
„Oh mein Gott! Das ist einer der schlechtesten Freistöße, die ich je gesehen habe“, kommentierte der ehemalige Tottenham-Profi O‘Hara die Szene bei „talkSPORT“. Generell dürfte der 39-Jährige kein großer Fan Tels sein. Der ehemalige Bayern-Spieler sei einfach nicht gut genug für einen Verein wie Tottenham – wenngleich sich die „Spurs“ aktuell ja selbst nicht gerade mit Ruhm bekleckern ...
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