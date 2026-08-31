Nach Pogacar-Aus darf Gall vom Vuelta-Sieg träumen

Superstar Tadej Pogačar dominierte in diesem Jahr den Radsport fast nach Belieben. Nach dem Sturz des slowenischen Überfliegers ist die Vuelta a España plötzlich weit offen. Viele Experten trauen Felix Gall nun zu, als erster Österreicher eine Grand Tour zu gewinnen.
Bei „Walek wandert“ sprach Radprofi Felix Gall Anfang August offen über seinen großen Traum, einmal eine Grand Tour zu gewinnen. Plötzlich ist die Chance, als erster Österreicher bei einer der drei großen Landesrundfahrten ganz oben zu stehen, für zum Greifen da.
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