Lady Di: Ein Tag, der die ganze Welt verändert hat

Sanfter Umgang mit den Söhnen

Als Unterbau für die Geschichtsnacherzählung wählen die Macher eine chronologische Abfolge, gewähren sich dabei aber die Freiheit, in den 24 Stunden hin- und herzuspringen, um diverse Zusammenhänge akkurat darstellen zu können. So wird dieser so einschneidende Tag aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet, wodurch sich ein umfassender Blick in jeden Winkel der Geschichte ergibt. So wird etwa hinterfragt, wie unterschiedlich das Königshaus und die britische Politik mit dem Schicksal umgegangen sind. Wie Queen Elizabeth II. bewusst darauf achtete, Dianas Söhne William und Harry, damals 15 und 12 Jahre jung, möglichst sanft davon zu unterrichten und dabei im Königshaus alle Fernseher und Radios abschalten ließ.