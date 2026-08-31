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Zum 29. Todestag

Lady Di: Ein Tag, der die ganze Welt verändert hat

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31.08.2026 05:00
Lady Diana Spencer mit Queen Elizabeth II. – die beiden haben sich immer gut verstanden.
Lady Diana Spencer mit Queen Elizabeth II. – die beiden haben sich immer gut verstanden.(Bild: BRENDAN BEIRNE/REX/Shutterstock)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Heute vor 29 Jahren verstarb Lady Diana im Zuge eines tragischen Autounfalls in Paris. Eine neue Dokumentation spürt diesem schicksalshaften Tag akribisch und möglichst detailgetreu nach. Am Abend ist auf „History“ um 21 Uhr die Premiere der Doku im deutschsprachigen Raum.

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Es gibt diese Tage in der Menschheitsgeschichte, wo jeder noch genau weiß, was er getan hat. Etwa, als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge ins New Yorker World Trade Center rasten oder als am 31. August 1997 Diana Spencer, Princess Of Wales, im Zuge eines Autounfalls frühmorgens in einem Pariser Tunnel verstarb. Pünktlich zum 29. Todestag gibt es im deutschsprachigen Raum die Premiere der Dokumentation „Der Tag, an dem Diana starb“ (History, 21 Uhr), in der der gesamte Todestag auf einer Länge von 66 Minuten noch einmal akribisch und detailliert aufgerollt wird.

Sanfter Umgang mit den Söhnen
Als Unterbau für die Geschichtsnacherzählung wählen die Macher eine chronologische Abfolge, gewähren sich dabei aber die Freiheit, in den 24 Stunden hin- und herzuspringen, um diverse Zusammenhänge akkurat darstellen zu können. So wird dieser so einschneidende Tag aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet, wodurch sich ein umfassender Blick in jeden Winkel der Geschichte ergibt. So wird etwa hinterfragt, wie unterschiedlich das Königshaus und die britische Politik mit dem Schicksal umgegangen sind. Wie Queen Elizabeth II. bewusst darauf achtete, Dianas Söhne William und Harry, damals 15 und 12 Jahre jung, möglichst sanft davon zu unterrichten und dabei im Königshaus alle Fernseher und Radios abschalten ließ.

Pilot Graham Laurie überführte Dianas Leichnam nach Großbritannien und erinnert sich sehr ...
Pilot Graham Laurie überführte Dianas Leichnam nach Großbritannien und erinnert sich sehr detailliert daran.(Bild: Atomic Productions)

Es ist aber auch ein Blick in die Untiefen der Paparazzi, denen eine kräftige Portion Mitschuld an Dianas Tod angelastet wurde, was dazu führte, dass die britischen Bürger einst jeden Medienvertreter als Komplizen ihres Schicksals ansahen. Spannend ist auch die Rückschau auf die mediale Auseinandersetzung mit dem Unfall. Im Prä-Internet-Zeitalter wurde man aus anderen Quellen informiert und es dauerte seine Zeit, bis das Schicksal verifiziert und bewiesen wurde. Der damalige Premier-Minister Tony Blair, erwies sich als der perfekte Überbringer der schrecklichen Nachricht für die britische Bevölkerung, die sich in Schockstarre befand.

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Die Seele der Briten
Schon um 5 Uhr morgens legten Menschen Blumen vor den Buckingham-Palast, feiernde Jugendliche verließen (es war Sonntagfrüh) die Clubs und zeigten sich von der grassierenden Nachricht ob Lady Di’s Tod schockiert. Zeitzeugen wie Pilot Graham Laurie, Dickie Arbiter, der einstige Pressesprecher der Queen, oder Journalistin Emily Maitlis zeichnen in frischen Interviews ein historisch umfassendes Bild, das alle Seiten beleuchtet und etwa erklärt, warum der damalige Prince Charles, Ex-Mann von Diana, in dieser schlimmen Zeit unerwartete Größe bewies und wie sehr dieser einzelne Tag ein ganzes Land nachhaltig veränderte. Laurie: „Wir haben an dem Tag gezeigt, wie Briten damit umgehen – und das taten wir sehr gut.“

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